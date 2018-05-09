Atletico Bucaramanga - Atletico Huila maçı rakamları

Kolombiya Kupa 3.Tur heyecanı devam ediyor. Atletico Bucaramanga, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Atletico Huila takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Atletico Bucaramanga, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Huila son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 533 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Bucaramanga galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Atletico Huila galibiyet oranı 0.00.

Atletico Bucaramanga son haftadaki Itagüi Ditaires müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Atletico Huila ise Boyaca Chico maçında 0-1 yenildi.