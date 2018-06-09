Atletico Goianiense - Figueirense sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Atletico Goianiense, 10 Haziran 2018 Pazar günü Figueirense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Atletico Goianiense 12 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Figueirense 14 puanda ve 6. sırada. Atletico Goianiense, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Figueirense, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Goianiense galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Figueirense galibiyet oranı 2.80. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Atletico Goianiense son hafta oynanan Figueirense maçında 2-3 yenildi.

Figueirense ise Atletico Goianiense karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Atletico Goianiense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Atletico Goianiense, kendi sahasında 9 gol attı, 9 gol yedi.

Figueirense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Figueirense, 7 gol atarken 3 gol yedi.