Atletico Goianiense - Goias sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B maçında Atletico Goianiense ile Goias, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. Atletico Goianiense 11 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Goias 2 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Atletico Goianiense, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Goias, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 273. İddaa'da Atletico Goianiense kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Goias kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Atletico Goianiense son haftadaki Goias müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Goias ise Atletico Goianiense maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Atletico Goianiense, 8 gol attı ve 6 gol yedi.

Goias, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Goias 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.