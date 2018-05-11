Atletico Goianiense - Londrina maçı heyecanı

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Atletico Goianiense, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Londrina takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. Atletico Goianiense 6 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Londrina 7 puanda ve 7. sırada. Atletico Goianiense son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Londrina, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 163 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Goianiense galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Londrina galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Atletico Goianiense son haftadaki Bahia müsabasında 2-1 kazandı.

Londrina, Bragantino karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Atletico Goianiense, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Londrina ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Londrina, 1 gol atarken 1 gol yedi.