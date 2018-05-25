Atletico Goianiense - Oeste maç önü

Atletico Goianiense ve Oeste, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. Atletico Goianiense 10 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Oeste 8 puanda ve 11. sırada. Atletico Goianiense, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Oeste, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 125 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Goianiense kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Oeste sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Atletico Goianiense son haftadaki Bahia müsabasında 2-1 kazandı.

Oeste ise Nautico maçında 0-2 kazandı.

Atletico Goianiense, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Oeste, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Oeste, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.