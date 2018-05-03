Atletico Huila - Atletico Bucaramanga sahaya çıkıyor

Kolombiya Kupa 3.Tur heyecanı devam ediyor. Atletico Huila, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Atletico Bucaramanga takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Ev sahibi Atletico Huila, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Atletico Bucaramanga, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 539. İddaa'da Atletico Huila kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atletico Bucaramanga kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Atletico Huila son hafta oynanan Expreso Rojo maçında 0-1 kazandı.

Atletico Bucaramanga ise America de Cali karşılaşmasında 1-0 kazandı.