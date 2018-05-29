Atletico Huila - Atletico Nacional maç önü

Kolombiya Primera A Apertura Yarı Final heyecanı devam ediyor. Atletico Huila, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü Atletico Nacional takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:45. Ev sahibi Atletico Huila, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Atletico Nacional, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 220 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Huila kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Atletico Nacional sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico Huila son haftadaki Atletico Nacional müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Nacional ise Atletico Huila karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.