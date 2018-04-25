Atletico Huila - Jaguares De Cordoba maçı heyecanı

Kolombiya Primera A Apertura heyecanı devam ediyor. Atletico Huila, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Jaguares De Cordoba takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Atletico Huila 30 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Jaguares De Cordoba 21 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Atletico Huila, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jaguares De Cordoba, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 490 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Huila galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.20, Jaguares De Cordoba galibiyet oranı 4.60.

Atletico Huila son hafta oynanan Expreso Rojo maçında 1-0 kazandı.

Jaguares De Cordoba, Itagüi Ditaires karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Atletico Huila, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Atletico Huila, kendi sahasında 13 gol attı, 1 gol yedi.

Jaguares De Cordoba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Jaguares De Cordoba, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.