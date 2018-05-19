Atletico Huila - Patriotas düellosu

Kolombiya Primera A Apertura Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Atletico Huila, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Patriotas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. 1 puanlı Atletico Huila 4. sırada bulunuyor, Patriotas 1 puana sahip ve 5. sırada. Atletico Huila son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Patriotas, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 329. İddaa'da Atletico Huila kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Patriotas kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Atletico Huila önceki hafta Boyaca Chico mücadelesinde 0-1 yenildi.

Patriotas ise Deportes Tolima karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.