UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid, Jorge Jesus yönetimindeki Sporting Lizbon'u ağırladı.

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Atletico Madrid maça hızlı başladı. İspanyol futbolcu Koke, henüz 1. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede dakikalar 40'ı gösterdiğinde ara pasla buluşan ve ceza sahasına giren Fransız Antoine Griezmann, attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Jorge Jesus, ikinci yarıya Marcos Acuna'yı oyuna alırken William Carvalho'yu oyunadn çıkardı. Simeone de 53. dakikada Correa'yı oyundan alırken Gameiro'yu yerine dahil etti.

Sporting Lizbon'da Gelson Martins, karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda Jan Oblak'ı geçemedi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Atletico Madrid maçı 2-0 kazanmayı başardı.