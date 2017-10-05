Atletico Madrid, Barcelona taraftarına ayrılan biletleri iptal etti

Atletico Madrid, 14 Ekim'de oynanacak Barcelona maçı için deplasman tribünü biletlerinin satışını iptal etti. Sky Sports'un haberine göre Madrid ekibi gerekçe olarak kulübün yeni stadı olan Wanda Metropolitano'ya "ulaşımsal problem"ler gösterildi.

Katalonya'da 1 Ekim'de Katalonya Bağımsızlık Referandumu gerçekleştirilmiş ve o gün oynanan Barcelona-Las Palmas maçı gündem olmuştu. Barcelona, Katalan halkının kararına saygı duyacaklarını belirtmişti. Katalan ekinden bugün yapılan açıklamada Katalonya'daki krize çözüm bulunması amacıyla kurulan arabuluculuk komisyonuna katılındığı duyurulmuştu.

PIQUE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ!

İspanya Milli Takımı'nda bulunan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, Katalonya referandumuyla ilgili açıklamaları nedeniyle birçok tepki görmüş, milli takım kampının ilk gününde hakaret içerikli tepkilere maruz kalıştı. 15 yıldır milli takımda olduğunu ve bırakmayacağını vurgulayan tecrübeli savunmacı, "Hakarete maruz kalmak ve ıslıklanmak hoş değil. Tüm bunlar, benim için zor şeyler. Ama milli takımı bırakmak beni ıslıklayanları haklı çıkarır. Bir bağımsızlık yanlısı, İspanya Milli Takımı'nda oynayabilir. Bağımsızlık yanlısı olmak İspanya'ya karşı olmak demek değil." ifadelerini kullanmıştı.

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