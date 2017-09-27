Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda lider Chelsea, grup aşamasının ikinci maçında İspanyol Atletico Madrid'e konuk oluyor. Peki Atletico Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?
ATLETİCO MADRİD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Türkiye saati ile 21:45'te oynanacak mücadele Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.
- İki takım şimdiye kadar 5 kere karşılaştı ve bu maçların 2'sini Atletico Madrid, 1'ini Chelsea kazandı. 2 maç berabere sonlandı.
- Atletico Madrid - Chelsea arasında oynanan son maçı Atletico Madrid deplasmanda 3-1 kazandı.
- Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
- Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.
- Chelsea, oynadığı son 5 maçta 17 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.
- Atletico Madrid, oynadığı son 4 maçta Chelsea'ye yenilmedi.
- Chelsea, son 14 Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında yalnızca 1 yenilgi aldı.
- Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 19 maçın 16'sında gol yemedi.
SON MAÇ KADROLARI
Atletico Madrid: Jan Oblak, Stefan Savic, Filipe Luis, Diego Godin, Juanfran, Thomas, Gabi, Saul Niguez, Koke, Luciano Vietto, Antoine Griezmann
Chelsea: Thibaut Courtois, Gary Cahill, Davide Zappacosta, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante, Cesc Fabregas, Pedro, Willian, Michy Batshuayi
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