Atletico Madrid'de Antoine Griezmann bilmecesine nokta konuyor! 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan ve Barcelona ile Manchester United'la anılan Fransız yıldızın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo açıklamalar yaptı.

Sporx'te yer alan habere göre Cerezo, "Bildiğim kadarıyla Griezmann, takımda kalacak. Bizimle sözleşmesi var ve geleceğiyle ilgili de iletişimimizde değişen bir şey yok. Dünya Kupası'nın onun için önemini biliyoruz ve onunla konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Griezmann, geçen günlerde ülke basınına bir açıklama yapmış ve "Dünya Kupası için Rusya'ya kafam rahat gitmek istiyorum. Bu yüzden geleceğim hakkındaki kararımı Rusya'ya gitmeden önce vereceğim" demişti.

Bu sezon Atletico Madrid'e geri dönen Diego Costa da takım arkadaşı Griezmann'la ilgili olarak konuşmuştu. Chelsea'den ayrılan Brezilya asıllı İspanyol santrfor, "Antoine umarım takımda kalır. Atletico'ya gelmemi en çok isteyen kişi oydu. Beni buraya çağırdıktan sonra yalnız bırakmasını istemiyorum. Kalırsa çok mutlu olurum ancak Antoine'ın da her oyuncu gibi kendisi için en iyisini yapma hakkı var" ifadelerini kullanmıştı.