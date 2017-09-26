Atletico Madrid, Diego Costa'yı transfer ettiği

Daha önce Chelsea'den ayrılacağını açıklayan ve kadro dışı bırakılan Diego Costa, eski takımına döndü! Atletico Madrid, İspanyol yıldızın 58 milyon Sterlin karşılığında transfer edildiğini duyurdu.

Diego Costa, 6 aylık transfer yasağı bulunan Madrid ekibinde forma giyemeyecek. İspanyol yıldız, Atletico Madrid'in Sevilla ile oynadığı lig karşılaşmasını tribünde takip etmişti.

Atletico Madrid ile Chelsea yarın Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

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