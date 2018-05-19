Atletico Madrid - Eibar sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Atletico Madrid, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Eibar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 78 puanlı Atletico Madrid 2. sırada bulunuyor, Eibar 50 puana sahip ve 9. sırada. Atletico Madrid son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Eibar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 422 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Madrid galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Eibar galibiyet oranı 4.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Atletico Madrid son hafta oynanan Athletic Bilbao maçında 3-1 kazandı.

Eibar ise Barcelona karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Atletico Madrid, evinde 12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 6 gol yedi.

Eibar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eibar, 16 gol atarken 29 gol yedi.