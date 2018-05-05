Atletico Madrid - Espanyol maçı rakamları

İspanya Primera Lig maçında Atletico Madrid ile Espanyol, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:15. 75 puanlı Atletico Madrid 2. sırada bulunuyor, Espanyol 40 puana sahip ve 15. sırada. Atletico Madrid, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Espanyol, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 141. İddaa'da Atletico Madrid kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Espanyol kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Atletico Madrid önceki hafta Las Palmas mücadelesinde 1-0 kazandı.

Espanyol ise Barcelona karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Atletico Madrid, evinde 12 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 4 gol yedi.

Espanyol ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Espanyol, 13 gol atarken 26 gol yedi.