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UEFA'dan Atletico Madrid'e kötü haber geldi.

Arsenal ile oynanan ilk hakemin kararıyla tribüne gönderilen Diego Simeone için karar verildi. UEFA, Arjantinli teknik adam Diego Simeone'ye 4 maç ceza verdi.

Avrupa kupalarında takımının başından 4 maç uzak kalacak olan Simeone, Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynanacak final maçında sahadaki yerini alamayacak ve mücadeleyi son maçta olduğu gibi tribünden takip edecek.