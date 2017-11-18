Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico - Real şifresiz canlı hangi kanalda?

İspanya Ligi La Liga’da Madrid derbisi heyecanı yaşanacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Atletico Madrid – Real Madrid karşılaşması öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı büyük heyecanla araştırılıyor. Peki Atletico Madrid – Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Madrid – Real Madrid maçı saat kaçta?

ATLETİCO MADRİD – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde heyecan büyük. Madrid derbisini bekleyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Atletico Madrid – Real Madrid maçı Türkiye saatiyle saat 22:45’te başlayacak. İspanyol hakem Fernandez Borbalan’ın düdük çalacağı karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 2 kanalından izlenebilecek.

İki takım en son Şampiyonlar Ligi’nde yarı final karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, bu maçı 2-1 kazanmıştı. Öte yandan iki takım arasındaki son lig maçı da Real Madrid’in evinde 1-1 berabere sonlandı.

Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, 3 gol yedi.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Real Madrid, La Liga tarihi boyunca Atletico Madrid’i 86 kere yendi.

Real Madrid’in lig tarihi boyunca en çok yendiği takım Atletico Madrid.

Atletico Madrid, Real Madrid’le oynadığı son 8 lig maçının sadece birini kaybetti.

Real Madrid, ligde oynadığı son 15 deplasman maçının 13’ünü kazandı.

Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk ettiği son 16 lig maçının sadece birini kazanabildi.

SON MAÇ KADROLARI

Atletico Madrid: Jan Oblak, Diego Godin, Juanfran, Stefan Savic, Lucas Hernandez, Thomas, Gabi, Saul Niguez, Augusto Fernandez, Angel Correa, Antoine Griezmann

Real Madrid: Kiko Casilla, Sergio Ramos, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Marcelo, Toni Kroos, Marco Asensio, Carlos Casemiro, Isco, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema

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