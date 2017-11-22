Atletico Madrid - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 5. hafta maçında C Grubu'nda mücadele eden Atletico Madrid, evinde Roma'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı büyük heyecanla bekleyen futbolseverler ise bekleyişi sürdürüyor. İnternet üzerinde "Atletico Madrid - Roma maçı hangi kanalda?" ve "Atletico Madrid - Roma maçı şifresiz hangi kanalda?" aramalarını yapan vatandaşlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte maç ile ilgili detaylar...
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Roma 8 puan ile lider durumda iken, Atletico Madrid 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, evinde Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma'yı konuk edecek. Atletico Madrid - Roma maçı Wanda Metropolitano stadyumunda oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak.
Atletico Madrid - Roma maçının hakemliğini Hollanda asıllı Björn Kuipers üstlenirken, yardımcılıklarını ise vatandaşı Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Karşılaşma Türkiye'den canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.
Atletico Madrid: Antoine Griezmann (1), Thomas (1)
Roma: Edin Dzeko (3), Stephan El Shaarawy (2), Kostas Manolas (1)
Atletico Madrid: Jan Oblak, Juanfran, Filipe Luis, Diego Godin, Stefan Savic, Saul Niguez, Gabi, Thomas, Angel Correa, Kevin Gameiro, Antoine Griezmann
Roma: Alisson, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Juan Jesus, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Stephan El Shaarawy, Daniele De Rossi, Diego Perotti, Alessandro Florenzi, Edin Dzeko
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