Atletico Madrid - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 5. hafta maçında C Grubu'nda mücadele eden Atletico Madrid, evinde Roma'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı büyük heyecanla bekleyen futbolseverler ise bekleyişi sürdürüyor. İnternet üzerinde "Atletico Madrid - Roma maçı hangi kanalda?" ve "Atletico Madrid - Roma maçı şifresiz hangi kanalda?" aramalarını yapan vatandaşlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte maç ile ilgili detaylar...

ATLETİCO MADRİD - ROMA

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Roma 8 puan ile lider durumda iken, Atletico Madrid 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, evinde Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma'yı konuk edecek. Atletico Madrid - Roma maçı Wanda Metropolitano stadyumunda oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak.

Atletico Madrid - Roma maçının hakemliğini Hollanda asıllı Björn Kuipers üstlenirken, yardımcılıklarını ise vatandaşı Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Karşılaşma Türkiye'den canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.

Atletico Madrid, İtalyan takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi (3G 2B.

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde İspanya deplasmanında çıktığı son beş maçın dördünü kaybetti (1G) ve kalesinde 15 gol gördü.

Devler Ligi'nde dört maçtır kaybetmeyen Roma (2G 2B), bu turnuvadaki en uzun yenilmezlik serisini yakalamış durumda.

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 dış saha maçında sadece bir kez kazanabildi (5B 5M).

Devler Ligi'nde oynadığı son 25 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Atletico (18G 5B), 18 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Atletico'nun Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 14 golün dokuzunda Antoine Griezmann'ın doğrudan katkısı var (7 gol ve 2 asist).

Atletico Madrid'de en golcü durumunda attığı 1'er gollerle Antoine Griezmann ve Thomas yer alıyor.

Roma'da ise en golcü durumunda attığı 3 golle Edin Dzeko yer alıyor.

EN GOLCÜLER

Atletico Madrid: Antoine Griezmann (1), Thomas (1)

Roma: Edin Dzeko (3), Stephan El Shaarawy (2), Kostas Manolas (1)

SON MAÇ KADROLARI

Atletico Madrid: Jan Oblak, Juanfran, Filipe Luis, Diego Godin, Stefan Savic, Saul Niguez, Gabi, Thomas, Angel Correa, Kevin Gameiro, Antoine Griezmann

Roma: Alisson, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Juan Jesus, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Stephan El Shaarawy, Daniele De Rossi, Diego Perotti, Alessandro Florenzi, Edin Dzeko

Atletico Madrid - Roma

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