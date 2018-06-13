Atletico Mineiro - Ceara maçı ne zaman?

Atletico Mineiro ve Ceara, 14 Haziran 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:45. Maç öncesi Atletico Mineiro 20 puanla 2. sırada, Ceara 5 puanla 20. sırada bulunuyor. Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Ceara, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 453. İddaa'da Atletico Mineiro kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Ceara kazanır 7.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Atletico Mineiro son haftadaki Cruzeiro müsabasında 6-1 yenildi.

Ceara ise Bahia maçında 2-1 yenildi.

Atletico Mineiro, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 7 gol yedi.

Ceara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Ceara, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.