Atletico Mineiro - Chapecoense düellosu

Atletico Mineiro ve Chapecoense, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Atletico Mineiro 13 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Chapecoense 9 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Atletico Mineiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Chapecoense, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 270 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Mineiro galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Chapecoense galibiyet oranı 0.00.

Atletico Mineiro son hafta oynanan Chapecoense maçında 0-0 berabere kaldı.

Chapecoense ise Atletico Mineiro maçında 0-0 berabere kaldı.

Atletico Mineiro, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Chapecoense, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chapecoense 2 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.