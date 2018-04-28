Atletico Mineiro - Corinthians maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Mineiro, 29 Nisan 2018 Pazar günü Corinthians takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Atletico Mineiro 3 puanla 11. sırada, Corinthians 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Corinthians son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 636 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Mineiro kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Corinthians sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Atletico Mineiro son hafta oynanan Gremio Alegrense maçında 4-3 kazandı.

Corinthians ise Sport Recife karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Atletico Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Atletico Mineiro, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Corinthians, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Corinthians 4 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.