Atletico Mineiro - Corinthians maçı öncesi rakamlar

Atletico Mineiro ve Corinthians, 29 Nisan 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Atletico Mineiro 3 puanla 12. sırada, Corinthians 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Corinthians, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 636 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Mineiro kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Corinthians sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Atletico Mineiro son hafta oynanan Gremio Alegrense maçında 4-3 kazandı.

Corinthians, Sport Recife karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Atletico Mineiro, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Corinthians, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Corinthians, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.