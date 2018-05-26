Atletico Mineiro - Flamengo rakamlar

Brezilya Serie A maçında Atletico Mineiro ile Flamengo, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Atletico Mineiro 13 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Flamengo 11 puanda ve 2. sırada. Atletico Mineiro son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 216 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Mineiro kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Flamengo sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Atletico Mineiro önceki hafta Gremio Alegrense mücadelesinde 4-3 kazandı.

Flamengo, Vitoria karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Atletico Mineiro, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Flamengo, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Flamengo 7 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.