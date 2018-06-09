Atletico Mineiro - Fluminense karşılaşma önü

Brezilya Serie A maçında Atletico Mineiro ile Fluminense, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Atletico Mineiro 17 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Fluminense 14 puanda ve 10. sırada. Atletico Mineiro son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 314 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Mineiro kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fluminense sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico Mineiro son hafta oynanan Gremio Alegrense maçında 4-3 kazandı.

Fluminense ise Atletico Goianiense karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Atletico Mineiro, 7 gol attı ve 5 gol yedi.

Fluminense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fluminense, 5 gol atarken 7 gol yedi.