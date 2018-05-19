Atletico Nacional - Deportivo Cali maçı istatistikleri

Atletico Nacional ve Deportivo Cali, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Apertura Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Atletico Nacional, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Deportivo Cali son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 323 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Nacional galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Cali galibiyet oranı 0.00.

Atletico Nacional önceki hafta Deportivo Cali mücadelesinde 1-0 yenildi.

Deportivo Cali ise Atletico Nacional maçında 1-0 kazandı.