Atletico Paranaense - Atletico Mineiro maçı öncesi rakamlar

Atletico Paranaense ve Atletico Mineiro, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Atletico Paranaense 5 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Atletico Mineiro 7 puanda ve 6. sırada. Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Mineiro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 556 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Paranaense galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Atletico Mineiro galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Atletico Paranaense son haftadaki Palmeiras müsabasında 3-0 kazandı.

Atletico Mineiro ise Gremio Alegrense karşılaşmasında 4-3 kazandı.

Atletico Paranaense, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Atletico Mineiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Atletico Mineiro, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.