Atletico Paranaense - Cruzeiro sahaya çıkıyor

Brezilya Kupa Son 8 Turu maçında Atletico Paranaense ile Cruzeiro, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:45. Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cruzeiro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 488 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Paranaense kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Cruzeiro sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Atletico Paranaense önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 3-0 kazandı.

Cruzeiro ise Botafogo karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.