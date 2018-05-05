Atletico Paranaense - Palmeiras sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Paranaense, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Palmeiras takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Atletico Paranaense 5 puanla 5. sırada, Palmeiras 5 puanla 8. sırada bulunuyor. Atletico Paranaense son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 601. İddaa'da Atletico Paranaense kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Palmeiras kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Atletico Paranaense önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 3-0 kazandı.

Palmeiras ise Atletico Paranaense maçında 3-0 yenildi.

Atletico Paranaense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Atletico Paranaense, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Palmeiras, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Palmeiras, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.