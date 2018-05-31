Atletico Paranaense - Santos maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Paranaense, 01 Haziran 2018 Cuma günü Santos takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. 6 puanlı Atletico Paranaense 17. sırada bulunuyor, Santos 6 puana sahip ve 16. sırada. Atletico Paranaense, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Santos son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 302. İddaa'da Atletico Paranaense kazanır 1.95, berabere biter 2.80, Santos kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Atletico Paranaense son haftadaki Santos müsabasında 1-0 yenildi.

Santos ise Atletico Paranaense karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atletico Paranaense, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Santos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Santos, 1 gol atarken 7 gol yedi.