Atletico Temperley - Patronato sahaya çıkıyor

Atletico Temperley ve Patronato, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Atletico Temperley 20 puanla 25. sırada, Patronato 29 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Temperley, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Patronato son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 490 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Temperley galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Patronato galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Atletico Temperley son hafta oynanan Quilmes maçında 1-0 yenildi.

Patronato, Atletico Rafaela karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Atletico Temperley, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 22 gol yedi.

Patronato, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Patronato, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.