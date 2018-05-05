Atletico Tigre - Lanus maçı istatistikleri

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Atletico Tigre, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Lanus takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 23 puanlı Atletico Tigre 23. sırada bulunuyor, Lanus 27 puana sahip ve 21. sırada. Atletico Tigre son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lanus, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 596 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Tigre galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Lanus galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Atletico Tigre önceki hafta Atletico Aldosivi mücadelesinde 2-0 kazandı.

Lanus ise Huracan karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Atletico Tigre, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Atletico Tigre, kendi sahasında 13 gol attı, 16 gol yedi.

Lanus ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lanus, 14 gol atarken 29 gol yedi.