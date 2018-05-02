Atletico Tucuman - CA Penarol maçı öncesi rakamlar

Copa Libertadores Grup 3 heyecanı devam ediyor. Atletico Tucuman, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü CA Penarol takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. Maç öncesi Atletico Tucuman 6 puanla 3. sırada, CA Penarol 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Atletico Tucuman son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. CA Penarol, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 501 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Tucuman kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, CA Penarol sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico Tucuman son haftadaki Palmeiras müsabasında 3-1 yenildi.

CA Penarol ise Wilstermann maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Atletico Tucuman, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

CA Penarol, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. CA Penarol, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.