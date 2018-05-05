Atletico Tucuman - Olimpo maçı rakamları

Atletico Tucuman ve Olimpo, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. 34 puanlı Atletico Tucuman 15. sırada bulunuyor, Olimpo 13 puana sahip ve 28. sırada. Atletico Tucuman, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Olimpo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 418. İddaa'da Atletico Tucuman kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Olimpo kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Atletico Tucuman önceki hafta Olimpo mücadelesinde 2-0 kazandı.

Olimpo ise Atletico Tucuman karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Atletico Tucuman, 15 gol attı ve 7 gol yedi.

Olimpo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Olimpo, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.