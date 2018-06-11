Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, 57,23 ile yarışma rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı. Emel Dereli ise kadınlar gülle atmada 18.12'lik derecesiyle şampiyona rekorunu yeniledi ve zirvede yer aldı.

Erkekler cirit atmada Emin Öncel, 62 santimetre farkla İspanyol Manuel Quijera'ya geçilirken, 74.36'lık atışıyla gümüş madalyada kaldı. Aynı yarışmada Ümmet Değirmenci ise 74.31 ile üçüncü oldu.

3 bin metre su engellide ise İsrail'den Adva Cohen birinci olurken, Sümeyye Erol 10.11.15 ile gümüş, Gülnaz Uskun ise 10.14.69 ile bronz madalyayı boynuna taktı.

Erkekler yüksek atlamada Alperen Acet, erkekler 3 adım atlamada Can Özüpek, kadınlar bin 500 metrede Fatma Arık, kadınlar 10 bin metrede Nuran Satılmış, erkekler 10 bin metrede Sezgin Ataç, üçüncülük elde ederek podyuma çıkan diğer Türk sporcular oldu.

Erkekler 100 metrede Ertan Özkan, erkekler 3 adım atlamada Necati Er ve kadınlar yüksek atlamada Esmanur Alkaç, dördüncülükte kalarak madalyayı kaçırdı.

Şampiyonada erkekler 3 adım atlama müsabakasında Can Özüpek, 27 Mayıs 2018 tarihinde Necati Er tarafından kırılan 23 yaş altı Türkiye rekoruna ortak oldu. Can, 16.39'luk derecesiyle ikinci hakkında rekoru egale ederken, bronz madalya kazandı.