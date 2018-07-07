Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Györ kentinde devam eden şampiyonada piste çıkan Batuhan Çakır, erkekler üç adım atlama finalinde 15.62 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Batuhan Çakır, organizasyonda 2016 yılında altın madalya alan Meryem Bekmez'den sonra bu başarıya ulaşan ikinci atlet oldu.

Kızlar 3 bin metre finalinde mücadele eden İnci Kalkan ise 9.24.01'lik zamanlamasıyla gümüş madalya elde etti.