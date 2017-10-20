ATM'ler denetlenmeye tabi tutulacak

Ekonomi Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, otomatik vezne makinaları (ATM), "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi çerçevesinde, denetime tabi ürünler arasında yer alacak.

Söz konusu değişiklik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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ATM denetleme