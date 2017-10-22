ATM'lerden altın alınabilecek

Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, dünyada ilk olarak üretilen sertifikalı altın veren ATM'den günün her saatinde para çeker gibi sertifikalı altın satın alınabileceğini belirterek, "ATM'leri çalışmalarımızın sonucunda 2018'in ortalarına doğru göreceğimizi tahmin ediyorum." dedi.
Mehmet Kaptana, hem donanımı hem de yazılımı tamamen Türk mühendislerine ait olan makineyi Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle 2 yılda tamamladıklarını söyledi.
Cihazın 1 gramdan 50 grama kadar 16 değişik çeşit altın verebildiğini aktaran Kaptana, şu bilgileri verdi:
"Sistemde 24 değişik çeşit altına kadar çıkabiliyoruz. İsterseniz kredi kartıyla isterseniz nakit verdiğiniz zaman paranızı bozuk para şeklinde verebilecek bir yapımız var. Şu anda sertifikalı ve garantili altınları verebiliyoruz. Altınmatik bu konseptte dünyada ilk. Çünkü şu andaki varolan sistemler normal altınları verebilmekte, bizimkisi ise sertifikalı ve garantili altınları verebilmektedir. Bu da sahtekarlığın biraz daha fazla önüne geçmektedir. Şu andaki mühendislerimizin çalışması ise vermiş olduğumuz altınları para karşılığında tekrardan geriye almak üzere kurulu. Yapmış olduğumuz çalışma bu şu anda."
Kaptana, ATM'lerin şu anda Dubai'de kullanıldığını ve bu ülkedeki bankalarla entegrasyonlarının devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"25 adetlik bir üretim sonucunda Dubai'ye gönderdik, şu anda çalışmalar yapılıyor. Çok memnunlar, daha doğrusu test aşamasından dolayı çok çok memnunlar çünkü çok kolay bir şekilde günün her saatinde kolaylıkla altına ulaşabilirler. Kredi kartı ve nakit kullanımı da çok fazla, testler şu anda çok iyi gidiyor. Afrika Bölgesi, Pakistan, Hindistan'da görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de de çalışmalarımız ve bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Çalışmalarımızın sonucunda 2018'in ortalarına doğru göreceğimizi tahmin ediyorum."
2020'DE HEM ALTIN ALAN HEM DE SATABİLEN CİHAZ GELİŞTİRİLECEK
Edinilen bilgiye göre, banka-finans, toplu taşıma-biletleme, gıda teknolojileri ve akıllı devlet alanlarında faaliyet gösteren Elektronet'in yıllık cirosu 120 milyon lira. Türkiye'nin ilk yerli ve milli ATM'sini üreten şirketin ATM'leri, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, Malta, Gana ve Türkiye olmak üzere dünyanın 7 ülkesinde kullanılıyor.
Şirket bünyesinde çalışan Türk mühendisler ve yazılımcılar, dünyada ilk kez sertifikalı altın satın alınabilecek Altınveren ATM cihazı geliştirdi. Üretim ve yazılım olarak milli ve yerli teknoloji ile üretildi. Elektronet şu anda Altınalan ATM versiyonu üzerinde çalışıyor. 2020'de hem altın alan hem de satabilen cihaz geliştirilmiş olacak.
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