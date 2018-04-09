ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!

ATO'ya gelen bir grubun Başkanvekili Mustafa Deryal'e saldırdığı belirtiliyor. Hürriyet'tten Murat Yılmaz'ın haberine göre; Deryal'in aldığı yumrukla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

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