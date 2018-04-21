ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçiminin ardından ilk toplantısını gerçekleştiren ATO Meclisinde, başkan ile başkanlık divanı seçimi yapıldı.

Tek listenin bulunduğu seçimde Mustafa Deryal, Meclis Başkanı oldu. Vecdet Fehmi Şendil ve Alaattin Doğan Meclis Başkan Yardımcısı, Fatih Sertaç Bulut da katip üye görevlerine getirildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerine işaret ederek, ATO Meclisinin yüzde 64'ünün yenilendiğini belirtti.

Baran, Türkiye'nin daha aydınlık geleceği için çok çalışmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Sorunlarımız olduğunu biliyoruz, bunları çözmekten başka bir derdimiz olmadığını biliyoruz. Ben inanıyorum ki inşallah 2022 sonunda tarih yazmış bir ekip olarak buradan ayrılacağız. Bizi buraya gönderen arkadaşlarımıza mahcup olmayacağız ve iz bırakanlardan olacağız." ifadelerini kullandı.