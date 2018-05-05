HT Magazin'de yer alan habere göre, pop müziğin usta seslerinden Attila Atasoy, uzun bir aradan sonra ‘Düş Peşime’ adlı kitabı ve kitapla aynı adı taşıyan şarkısıyla hayranlarının karşısına çıktı.



Dünyanın 150’yi aşkın ülkesini gezdiğini belirten sanatçı, “Hayatın tüm renklerinin peşindeyim. Kitabımda Myanmar’dan Umman’a, Minsk’ten Demokratik Kongo’ya kadar gezdiğim yerlerde yaşadığım ilginç anekdotlara yer verdim. Aynı adı taşıyan şarkımdaysa birlik olma duygusunu hatırlatmak istedim” dedi.



Atasoy, konu uzun yıllardır ortalıklarda görünmemesine geldiğindeyse “Şöhretin pençesi

altında kalabilirdim ama kalmadım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



‘PİYASADA OYUNLAR FAZLA’



“Piyasada oyunlar çok fazla. O yüzden göz önünde olmamak daha iyi. Şöhret esarettir, sıradan yaşam

önemli. Her şeyi göze alarak yollara düştüm. Yeri geldi parkta, yeri geldi çadırda yattım. Amazonlar’dan kutuplara kadar pek çok yere giderek kültür hazinemi genişlettim.”



DÜŞ PEŞİME'YE KLİP

Attila Atasoy, ‘Düş Peşime’ kitabıyla aynı ismi taşıyan şarkısına klip çekti.

Atasoy’un klibinde arkadaşları, Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri, sirtaki dans grubu, Seval Uğur-Muzaffer Mutlu tango dansçıları ve Cankurtaran sakinleri rol aldı.