Aucas - Jose Teran maç önü

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Aucas ile Jose Teran, 10 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:15. 25 puanlı Aucas 8. sırada bulunuyor, Jose Teran 28 puana sahip ve 6. sırada. Aucas son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jose Teran, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Aucas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Jose Teran kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Aucas son hafta oynanan Barcelona SC maçında 3-3 berabere kaldı.

Jose Teran, River Plate karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Aucas, 12 gol attı ve 5 gol yedi.

Jose Teran ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jose Teran, 13 gol atarken 12 gol yedi.