Aucas - LDU-Quito rakamlar

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Aucas ile LDU-Quito, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:30. 21 puanlı Aucas 9. sırada bulunuyor, LDU-Quito 41 puana sahip ve 1. sırada. Aucas son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. LDU-Quito son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 183 kodlu maçı oynayanlar; Aucas galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, LDU-Quito galibiyet oranı 0.00.

Aucas son hafta oynanan Barcelona SC maçında 3-3 berabere kaldı.

LDU-Quito ise Mushuc Runa karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Aucas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Aucas, kendi sahasında 12 gol attı, 5 gol yedi.

LDU-Quito, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. LDU-Quito, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.