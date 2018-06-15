Aucas - Macara maçı rakamları

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. Aucas, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Macara takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Aucas 21 puanla 7. sırada, Macara 19 puanla 9. sırada bulunuyor. Aucas, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Macara, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 213. İddaa'da Aucas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Macara kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Aucas son haftadaki UT Cotopaxi müsabasında 2-1 kazandı.

Macara ise LDU-Portoviejo karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Aucas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Aucas, kendi sahasında 12 gol attı, 4 gol yedi.

Macara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Macara, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.