Aucas - River Plate maç önü

Aucas ve River Plate, 03 Haziran 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 19 puanlı Aucas 7. sırada bulunuyor, River Plate 11 puana sahip ve 11. sırada. Aucas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 380 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aucas kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, River Plate sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Aucas son hafta oynanan Barcelona SC maçında 3-3 berabere kaldı.

River Plate ise Jose Teran maçında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Aucas, 11 gol attı ve 3 gol yedi.

River Plate, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda River Plate 7 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.