Audax Italiano - Antofagasta maçı öncesi rakamlar

Şili Premier Lig maçında Audax Italiano ile Antofagasta, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Audax Italiano 6 puanla 15. sırada, Antofagasta 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Audax Italiano, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Antofagasta, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 428 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Audax Italiano kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Antofagasta sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Audax Italiano son haftadaki Deportes Iquique müsabasında 1-2 yenildi.

Antofagasta ise CD Everton karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Audax Italiano, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 9 gol yedi.

Antofagasta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Antofagasta, 9 gol atarken 8 gol yedi.