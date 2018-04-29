Audax Italiano - Antofagasta maçı öncesi rakamlar

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Audax Italiano, 29 Nisan 2018 Pazar günü Antofagasta takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. 6 puanlı Audax Italiano 16. sırada bulunuyor, Antofagasta 18 puana sahip ve 5. sırada. Audax Italiano son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Antofagasta, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 428 kodlu maçı oynayanlar; Audax Italiano galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Antofagasta galibiyet oranı 2.30. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Audax Italiano son haftadaki Deportes Iquique müsabasında 1-2 yenildi.

Antofagasta ise CD Everton karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Audax Italiano, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 9 gol yedi.

Antofagasta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Antofagasta, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.