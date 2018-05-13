Audax Italiano - O Higgins maç önü

Audax Italiano ve O Higgins, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:30. 7 puanlı Audax Italiano 14. sırada bulunuyor, O Higgins 17 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Audax Italiano, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. O Higgins, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 582 kodlu maçı oynayanlar; Audax Italiano galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, O Higgins galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Audax Italiano son hafta oynanan Union Espanola maçında 1-1 berabere kaldı.

O Higgins ise Antofagasta maçında 0-0 berabere kaldı.

Audax Italiano, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 9 gol yedi.

O Higgins ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. O Higgins, 8 gol atarken 8 gol yedi.