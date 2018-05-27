Audax Italiano - Union Espanola düellosu

Şili Premier Lig maçında Audax Italiano ile Union Espanola, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:30. Maç öncesi Audax Italiano 8 puanla 15. sırada, Union Espanola 22 puanla 7. sırada bulunuyor. Audax Italiano, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Union Espanola, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 345 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Audax Italiano kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Union Espanola sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Audax Italiano son hafta oynanan San Luis De Quillota maçında 1-1 berabere kaldı.

Union Espanola ise CD Everton maçında 2-0 kazandı.

Audax Italiano, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Audax Italiano, kendi sahasında 8 gol attı, 11 gol yedi.

Union Espanola ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union Espanola, 9 gol atarken 12 gol yedi.