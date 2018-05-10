Türkiye distribütörlüğünü Bircom’un üstlendiği Audioengine markası, ürünlerinde ipek, kevlar ve ahşap gibi estetik materyaller kullanmasıyla biliniyor.

aptX ve aptX HD desteği sunan Audioengine, çoğu hoparlörün aksine C, D, E ve F sınıfı amplifikatör kullanmak yerine A ve B sınıfı amplifikatör kullanıyor. Şirketin tüm hoparlörleri el yapımı olmalarıyla dikkat çekiyor.

Audioengine hoparlörleri iOS ve Android uygulamalarıyla da yönetilebiliyor.